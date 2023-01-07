Büyükçekmece'de inşaat alanında lahit bulundu
3. Sayfa Haberleri
Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu değerlendirilen tarihi mezar bulundu.
Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu değerlendirilen tarihi mezar bulundu. Olay yeri incelemeye alındı.
Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı esnasında işçiler tarafından lahit bulundu. Tarihi mezar olarak bilinen lahitleri gören işçiler durumu yetkililere bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle bölgeye şerit çekildi ve olay yeri incelemeye alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa