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Büyükçekmece'de inşaat alanında lahit bulundu

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de inşaat alanında lahit bulundu

Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu değerlendirilen tarihi mezar bulundu.

Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit olduğu değerlendirilen tarihi mezar bulundu. Olay yeri incelemeye alındı.

Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı esnasında işçiler tarafından lahit bulundu. Tarihi mezar olarak bilinen lahitleri gören işçiler durumu yetkililere bildirdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle bölgeye şerit çekildi ve olay yeri incelemeye alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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