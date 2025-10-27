Büyükçekmece'de İETT Otobüsüne Kamyon Çarptı: 9 Yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde İETT otobüsüne arkadan kamyon çarptı. Yaşanan kazada 9 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi Ulus Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan 34 HO 1747 plakalı İETT otobüsüne arkadan gelen 54 AET 227 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka camı kırıldı. Kırılan camları parçaları otobüste bulunan 9 yolcunun hafif yaralanmasına neden oldu. Götürüldüğü hastanede ayakta tedavi edilen 9 yolcunun taburcu edildiği öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede tek şerit trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL