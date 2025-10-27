Haberler

Büyükçekmece'de İETT Otobüsüne Kamyon Çarptı: 9 Yaralı

Büyükçekmece'de İETT Otobüsüne Kamyon Çarptı: 9 Yaralı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir İETT otobüsüne arkadan çarpan kamyonun sebep olduğu kazada 9 yolcu hafif yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yolcular tedavi edilerek taburcu edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde İETT otobüsüne arkadan kamyon çarptı. Yaşanan kazada 9 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi Ulus Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan 34 HO 1747 plakalı İETT otobüsüne arkadan gelen 54 AET 227 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka camı kırıldı. Kırılan camları parçaları otobüste bulunan 9 yolcunun hafif yaralanmasına neden oldu. Götürüldüğü hastanede ayakta tedavi edilen 9 yolcunun taburcu edildiği öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede tek şerit trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
