Büyükçekmece'de Haraç İsteyen Çetenin Silahlı Saldırısı

Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de bir restorandan haraç isteyen şahıslar, iş yeri camına ateş edip anları videoya kaydetti. Olay, Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir işletmeden haraç isteyen çete iş yeri camlarını kurşunlayıp videoyu gönderdi. Yaşanan anları saniye saniye kaydeden şahsın çektiği görüntülerde silahla 4-5 el ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
