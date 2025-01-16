Büyükçekmece'de Feci Kaza: Kontrolden Çıkan Kamyon İşçiyi Sürükledi

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon bir kişiyi böyle altına aldı

Kamyonun altında sürüklenen kişi 1 saat sonra çıkarıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de yokuş aşağıya inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce park halindeki panelvan minibüse çarptı. Duramayan kamyon ardından bir sitenin önünde malzeme indiren işçilerin bulunduğu hafif ticari araca çarpıp altına aldığı işçiyi metrelerce sürükledi. Yaşanan feci kaza da kameraya yansırken,

Aracın altından 1 saat sonra çıkarılan vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 39 535 plakalı kamyon yokuş aşağıya inerken sürücüsü E.Ş.'nin kontrolünden çıktı. Kamyon önce park halindeki panelvan araca çarparak sürükledi. Ardından ise bir sitenin önünde işçilerin malzeme indirdiği hafif ticari araca çarptı. O sırada araç içindeki 2 işçi araçtan çıkarken, bagajdan malzeme indiren 2 işçi ise kamyon ile birlikte yokuş aşağıya yolda sürüklendi. Olay sırasında bir işçi hafif yaralanırken diğer işçi ise kamyonun altında kaldı.

1 saat sonra kurtarıldı

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonun altında kalan 19 yaşındaki Y.B.'yi 1 saatlik müdahalenin ardından kurtardı. Y.B. ayaklarından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkan ilk önce panelvan araca çarpması ardından da ise işçilerin olduğu araca çarpıp işçiyi altında sürüklemesi yer aldı.