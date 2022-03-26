Büyükçekmece'de bir eve kaçak alkol baskını - Haberler

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Büyükçekmece'de bir eve kaçak alkol baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de bir eve kaçak alkol baskını Büyükçekmece'de bir evde kaçak alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, evde satışa hazır halde litrelerce kaçak alkol buldu.

Büyükçekmece'de bir eve kaçak alkol baskını

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir evde kaçak alkol imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, evde satışa hazır halde litrelerce kaçak alkol buldu.

İstanbul Polisi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir şahısın bir evde kaçak alkol satışı ve imalatı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan operasyonda polis, 12 şişe kaçak alkol, 1 adet bidon içerisinde 6 litre kaçak alkolle birlikte A.T.A. isimli şahsı yakaladı. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de bir eve kaçak alkol baskını

Büyükçekmece'de bir eve kaçak alkol baskını

Büyükçekmece'de bir eve kaçak alkol baskını

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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