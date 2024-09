Büyükçekmece'de Engelli Çocuğa Kötü Muamele: İki Görevli Gözaltında

Büyükçekmece'de engelli çocuğu yatağa bağlayarak müdahale eden 2 görevli gözaltına alındı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir bakım merkezinde engelli çocuğu yatağa bağlayarak müdahale eden 2 görevli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılırken, kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece'de 15 Eylül'de meydana geldi. Bir bakım merkezinde engelli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevlinin bulunduğu görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen N.B. isimli kadının kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Evi ve geliri olmadığını söyleyen kadının, kızını kendisine ve evdeki eşyalara zarar verdiği için bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı tespit edildi. Kızına şiddet uygulandığı videoyu gören kadın 25 Eylül'de polis merkezine gelerek şahıslardan şikayetçi oldu. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerin F.B. isimli bakım personeli tarafından kayda alındığı, görüntülerdeki şahısların ise B.Y. isimli bakım personeli ile G.B.T. isimli sağlık personeli oldukları belirlendi. Çalışmaların devamında F.B.'nin iş arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmadan dolayı işten ayrıldığı, videonun paylaşıldığı tarih olan 23.09.2024 tarihinde ise B.Y. ile G.B.T. isimli şahısların kurum yetkilileri tarafından işten çıkarıldığı tespit edildi. 2 şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. ile G.B.T. isimli şüpheliler hakkında "Güveni Kötüye Kullanma, Kötü Muamele ve Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldığı; kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.