Büyükçekmece'de Elektrik Kablolarında Yangın ve Patlama Korku Yarattı

İstanbul Büyükçekmece'de Muratçeşme Mahallesi'nde elektrik kablolarında çıkan yangın ve yaşanan ufak çaplı patlamalar, bölgede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Büyükçekmece'de elektrik kablolarında çıkan yangın ve ufak çaplı patlamalar korkuya neden oldu.

Muratçeşme Mahallesi'nde elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangınla birlikte ufak çaplı patlamalar yaşandı. Kablolardan çıkan kıvılcımlar ise otluk alanda da yangına neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, vatandaşlar arasında korku yaşandı. Kablolardaki patlamalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

