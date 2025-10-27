Büyükçekmece'de Eğlence Konvoyu Kazaya Sebep Oldu

Büyükçekmece'de sözde "eğlence" adı altında konvoy yapan sürücülerin kazası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ağır hasar meydana geldi.

Olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre, sözde eğlence adı altında konvoy yapan sürücüler kaza yaptı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahıslar aracın üstünden sarkarak ilerledikleri ve yaşanan kaza anı yer aldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. - İSTANBUL