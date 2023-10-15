Büyükçekmece'de düğün konvoyunda kavga çıktı

Olay, 14.00 sıralarında D-100 Karayolu, Mimarsinan Merkez Mahallesi Avcılar istikametinde meydana geldi. D-100 Karayolu'nda ilerleyen düğün konvoyunda bulunan sürücü ile bir minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Konvoydakilerinde tartışmaya katılmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Konvoyda bulunan çok sayıda kişi, minibüs sürücüsünü darbetti. Aracında camları kırıldı. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, konvoyda bulunanları minibüs sürücüsüne saldırması ile minibüsün camının kırıldığı anlar yer alıyor.