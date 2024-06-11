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Genç kızın cesedi denizde bulunmuştu! Kan donduran detaylar

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Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin ağırlık bağladıkları kızın suya batıp batmadığını olaydan bir gün sonra bölgeye gelerek kontrol ettiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de elleri ile ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından birinin ağırlık bağladıkları kızın suya batıp batmadığını olaydan bir gün sonra bölgeye giderek kontrol ettiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ile ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetine ilişkin O.Ö. ve Fırat B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

HALI YIKAMA FİŞİ ŞÜPHELİYE GÖTÜRMÜŞTÜ

O.Ö. ile Fırat B. isimli şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri her detayı incelemiş, genç kızın cansız bedeninin sarılı olduğu halının üzerinde bulunan yıkama fişinden, önce halı yıkamacıya ardından da Fırat B. isimli şahsa ulaşılmıştı.

NALBURDAN ZİNCİR ALMIŞLAR

Cinayetin Beylikdüzü'nde bir adreste işlendiği, şüphelilerin, ardından nalburdan zincir alıp Güler'i halıya bağladıkları ve sonrasında ayağına ağırlık bağlayıp denize attıkları öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KIZIN CESEDİNİN BATIP BATMADIĞINI KONTROL ETMİŞ

Şüphelilerden birinin denize attıkları genç kızın batıp batmadığı kontrol etmek için bir gün sonra olay yerine geldiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlılarından biri olan Yavuz G.'nin aranmasına devam ediliyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat G., basın mensuplarının "Neden yardım ettiniz?" sorusu üzerine katili tanımadığını öne sürerek, "Ben yapmadım. Katil tarafından silahla tehdit edildim." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cesedi 7 Nisan'da denizde bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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