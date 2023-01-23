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Büyükçekmece'de çalınan iş makinesi böyle götürüldü

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de çalınan iş makinesi böyle götürüldü

Büyükçekmece'de hırsızların çaldıkları iş makinesini treyler ile taşıdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de hırsızların çaldıkları iş makinesini treyler ile taşıdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Büyükçekmece'de bir inşaat firmasının yetkilileri, şantiyelerindeki iş makinesinin kaybolmasıyla ilgili polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde etrafta bulunan güvenlik kamera görüntüleri izlendi. İzlenen kameralarda çalınan iş makinesinin treyler ile taşındığı görüldü. Ekipler, konuyla ilgili kimliklerini tespit ettiği 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan Y. T. (47), G.K. (27), A. D. (27) ve G.A. (27), karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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