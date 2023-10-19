Büyükçekmece'de Boşanma Aşamasındaki Kadının Ailesine Saldırı

Büyükçekmece'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın ve ailesi, kadının kocası tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli koca arabasıyla eşinin aracının önünü kesti. Köprü altında yapılan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın ve ailesi, kadının kocası tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli koca arabasıyla eşinin aracının önünü kesti. Köprü altında yapılan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükçekmece Tüyap metrobüs durağının altındaki köprüde yaşandı. Boşanma aşamasında olan bir kadın, mahkeme sonrası kendi ailesiyle birlikte aracıyla seyir halindeyken, kocası aracının önünü kesti. Aracından inen öfkeli koca, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga anı vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL