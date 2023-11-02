Haberler ›› 3. Sayfa ›› Büyükçekmece'de bir kişinin cesedi baza içinde bulundu

Büyükçekmece'de bir kişinin cesedi baza içinde bulundu

Büyükçekmece'de Kamiloba Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan bir kişinin cesedi, yatak odasındaki baza içinde bulundu. Evde yapılan incelemede uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu ve kovan ile mermiler bulunduğu belirlendi. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.