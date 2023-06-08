Üye Girişi
Haberi Paylaş
Büyükçekmece'de Bir Kadın Evde Ölü Bulundu

Büyükçekmece'de Bir Kadın Evde Ölü Bulundu

3. Sayfa Haberleri

Pınartepe Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan kadının bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Koca gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu.

Pınartepe Mahallesi'ndeki evine geldiğinde kapı açılmayınca camların korkuluklarını esneterek içeri girdiğinde eşi M.E'yi (32) yerde hareketsiz bulduğunu belirten M.E. (37), durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, koca M.E'yi gözaltına aldı.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title