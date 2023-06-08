Büyükçekmece'de Bir Kadın Evde Ölü Bulundu
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Pınartepe Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan kadının bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Koca gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu.
Pınartepe Mahallesi'ndeki evine geldiğinde kapı açılmayınca camların korkuluklarını esneterek içeri girdiğinde eşi M.E'yi (32) yerde hareketsiz bulduğunu belirten M.E. (37), durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, koca M.E'yi gözaltına aldı.
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - 3. Sayfa