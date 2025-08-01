Büyükçekmece'de Balık Tutmaya Giden Okan Kurnaz'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor

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İstanbul Büyükçekmece'de gölde kaybolan 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Kurnaz'ın ailesi endişeyle beklerken, bu ay düğün yapacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece'de önceki gün balık tutmak için göle geldikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ı arama çalışmaları gölde bugünde devam etti.

Büyükçekmece ilçesi'nde bulunan Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz Günü arkadaşları ile balık tutmaya gelen Okan Kurnaz'dan (36) arkadaşları yanından ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Kıyafetleri göl kenarında bulunan ve gölde kaybolabileceğinden şüphelenilen Kurnaz'ın ailesi tarafından yapılan ihbardan sonra gölde arama çalışmaları başlamıştı. Sabah erken saatlerden itibaren AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından gölde arama kurtarma çalışmaları devam etti. Acılı ailenin ise göl kenarında bekleyişi devam ediyor.

Öte yandan Kurnaz'ın bu ay içerisinde düğünün olacağı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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