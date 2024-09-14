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Büyükçekmece'de Ayrılmak İsteyen Kadın Bıçakla Öldürüldü

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Büyükçekmece'de, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin villasında kavga çıkaran yabancı uyruklu bir adam, kadına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Kadın hastanede hayatını kaybederken, saldırgan yakalandı.

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gelerek kavga çıkarttı. Çıkan kavgada adamın bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisi Zebiniso Dayıyarova'dan (49) ayrılmak istiyordu. Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, adamın eşkalini tespit etti. Adam Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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