Büyükçekmece'de Asker Konvoyunda Tehlikeli Hareketler Yapan Şahıs Yakalandı

Büyükçekmece'de asker konvoyunda trafiği tehlikeye atacak hareketler yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesinde 04.02.2024 tarihinde asker konvoy içerisindeki bir araç ile motosiklet sürücü trafik tehlikeye atacak hareketeler yaptı. Yüreklerin ağza geldiği o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Hem kendi canlarını hem de diğer şoförlerin canını tehlikeye atan araç sürücüsü E.S.D.(21) ve motosiklet sürücüsü E.G.(19) isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL