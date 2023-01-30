Büyükçekmece'de asker eğlencesinde havaya eden magandalar kamerada

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürüp havaya ateş eden magandalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürüp havaya ateş eden magandalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Celaliye Mahallesinde yaşandı. Arkadaşlarını vatani görevini yapmak için uğurlayan gençler hem tüfekle ateş etti hem de seyir halindeyken tabancayla ateş etti. Görüntülerin devamında ise yine aynı ekibin trafikte tehlikeli hareketler sergileyip güvenliği de tehlikeye soktuğu görüldü. Yaşanan anlar gençler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Eve doğru ateş etme

Pompalı tüfekle bir gencin ateş etme görüntüsünde ise yanındaki arkadaşlarının eve doğru ateş etme diyerek uyarıda bulunduğu da görülüyor. - İSTANBUL