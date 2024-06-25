Büyükçekmece'de Ambulans Otomobile Çarptı, 4 Kişi Yaralandı

Büyükçekmece'de ambulans otomobile yandan çarptı, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 10.40 sıralarında Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan caddeye çıkmaya çalışan O.A. kontrolündeki 34 DTF 827 plakalı otomobile cadde üzerinde seyreden 34 DOV 120 plakalı ambulans yandan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada, otomobilin sürücüsü O.A araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan O.A.'yı kurtardı. Otomobilde bulunan O.A. ve beraberindeki A.S., kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık personeli A.A ve S.K yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL