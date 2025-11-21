Haberler

Büyükçekmece'de Alkollü Sürücü Kazası: 6 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de alkollü bir sürücünün sebep olduğu kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan anne hastanede tedavi altında, baba ise cenaze töreninde gözyaşları döktü.

İstanbul Büyükçekmece'de makas atarak ilerleyen alkollü sürücünün ölümüne neden olduğu 6 aylık bebek düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 18 Kasım saat 23.50 sıralarında Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi E-5 Kuzey yolunda meydana gelmiş iddiaya göre, makas attığı ileri sürülen Emre Talha S. (24) isimli sürücü, aynı yöne giden Yasin Gökhan Erik (40) yönetimindeki otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Yasin Gökhan Erik ve eşi Merve Öztürk Erik yaralanmış, 6 aylık bebekleri Kaan Erik ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şüpheli sürücü Emre Talha S.'yi yakalanırken, yapılan kontrolde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Emre Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Babadan Kaan bebeğe veda

Hayatını kaybeden Kaan bebek için Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Anne Merve Öztürk Erik'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, baba Yasin Gökhan Erik ise Kaan bebeğin tabutu başında bekledi. Cenaze namazına Kaan bebeğin ailesi ve yakınları da katıldı. Kaan bebek öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

