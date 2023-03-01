Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada Büyükçekmece'de bir otomobil yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motorundan dumanlar yükseldi.

Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir otomobil yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motorundan dumanlar yükseldi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ayla Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motorundan dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili kenara çekerek aşağı indi. O esnada araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekipler tarafından söndürülürken sürücü olaydan yaralanmadan kurtuldu. Alev topuna dönen araç ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.