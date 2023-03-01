Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada Büyükçekmece'de bir otomobil yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motorundan dumanlar yükseldi.

Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir otomobil yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motorundan dumanlar yükseldi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ayla Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motorundan dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili kenara çekerek aşağı indi. O esnada araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekipler tarafından söndürülürken sürücü olaydan yaralanmadan kurtuldu. Alev topuna dönen araç ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title