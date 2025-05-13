Büyükçekmece'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kamerada

Büyükçekmece'de deprem anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece Marmara Denizi açıklarında sabah 07.18'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem anı bir berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece Marmara Denizi açıklarında 07.18'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan deprem merkez üssü Büyükçekmece'de hissedildi. Deprem anı bir berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, deprem sonrası eşyaların kısa süreli sarsılması yer aldı.