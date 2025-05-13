Büyükçekmece'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kamerada
İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin anı, bir berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem, sabah saat 07.18'de Marmara Denizi açıklarında gerçekleşti ve etraftaki eşyaların sarsılmasıyla görüntülendi.
Büyükçekmece'de deprem anı kamerada
İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece Marmara Denizi açıklarında sabah 07.18'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem anı bir berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Büyükçekmece Marmara Denizi açıklarında 07.18'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan deprem merkez üssü Büyükçekmece'de hissedildi. Deprem anı bir berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, deprem sonrası eşyaların kısa süreli sarsılması yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa