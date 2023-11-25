Büyükçekmece'de 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında silahla ateş açtı

Büyükçekmece'de bir çocuk sokak ortasında silahla havaya rastgele ateş açtı ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Büyükçekmece'de bir çocuk sokak ortasında silahla havaya rastgele ateş açtı. Bununla yetinmeyen çocuk daha sonra bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Olay, Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. 14 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk sokak ortasında silahla havaya ateş açtı. Bu anları cep telefonu kamerası ile kaydeden çocuk sosyal medyadan paylaştı. Görenleri hayrete düşüren görüntüde çocuğun silahın şarjörüne mermi koyması ve silahla havaya ateş etmesi yer aldı. - İSTANBUL