Büyükçekmece'de otluk alan yangını İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyükçekmece'de otluk alan yangını

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgar nedeniyle büyürken yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Rüzgar nedeniyle büyüyen alevler çevrede bulunan evlere yaklaşırken itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Otluk alanda çıkan yangın dron ile havadan görüntülenirken evlere yaklaşan alevler nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.