Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altın soygununa ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altın soygununa ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde gerçekleşen soygunla ilgili yürütülen soruşturmada, firari şüphelinin aile üyeleri de dahil toplam 13 kişi gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanırken, 3 kişiye ev hapsi, 5 kişiye ise yurtdışına çıkış yasağı kararı uygulandı.

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturma kapsamında aralarında firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi ve kayınpederinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında 'ev hapsi', 5 kişiye de 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla tedbir kararı uygulandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik 17 ayrı düzenlenen operasyonda firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin annesi, babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı.

5 şüpheli tutuklandı

Firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi, kayınpederi ile çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şahıslar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüphelilerden Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V., Y.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden M.T., B.Ç., M.S. ise 'ev hapsi' tedbiriyle serbest kaldı. Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. adlı şüpheliler ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
