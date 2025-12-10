Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altın ve gümüş soygununa ilişkin 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan soygun olayıyla ilgili olarak aralarında firari Erdal T.'nin aile üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soygunun detaylarına ilişkin yapılan 17 ayrı operasyonda çeşitli kişiler gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin aralarında firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik 17 ayrı düzenlenen operasyonda firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Ardından yapılan başka bir operasyonda toplam gözaltı sayısı 13 oldu. Gayrettepe Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri tamamlandı. Firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
