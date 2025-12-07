Haberler

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana gelen soygunla ilgili firari şüpheli Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon, çalınan altınların bulunması için düzenlendi.

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
