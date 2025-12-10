Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturma kapsamında, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edilmesiyle ilgili firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturma kapsamında, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edilmesiyle ilgili firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa