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Büyükçekmece Adliyesi'nde yangın paniği, bina tahliye edildi

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece Adliyesi'nde yangın paniği, bina tahliye edildi

Büyükçekmece Adliyesi ek hizmet binasının bahçesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken bina yangın nedeniyle tahliye boşaltıldı.

Büyükçekmece Adliyesi ek hizmet binasının bahçesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken bina yangın nedeniyle tahliye boşaltıldı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İddiaya göre adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgede bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangın nedeniyle dumanların yükseldiği adliye binası tahliye edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yangını gören Feridun Koçak isimli bir vatandaş ise yaşananları anlatarak binanın tahliye edildiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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