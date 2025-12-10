Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altın ve gümüş soygununa ilişkin 13 şüpheli adliyede

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin aralarında firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye getirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik 17 ayrı düzenlenen operasyonda firari şüpheli Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

13 şüpheli adliyeye getirildi

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gayrettepe Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri tamamlandı. Firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan olayda, Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T., 50 kilogram gümüş, 25 kilogram altınla kayıplara karışmış, şahsın eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet memuru Kemal D.'nin gözaltına alınması talimatını vermiş, hakimliğe sevk edilen Kemal D. tutuklanmıştı. - İSTANBUL