Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet kasasından altın çalınması olayında emanet memurunun ifadesine başlandı

Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli zimmet memuru Kemal D., İstanbul merkezli 19 ildeki sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarını çalarak İngiltere'ye kaçtığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Olayda yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın kaybolduğu tespit edildi.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memurunun İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları çalarak İngiltere'ye kaçtığı olaya ilişkin, adliyeye sevk edilen adli emanet memuru Kemal D.'nin savcılıkta ifade işlemlerine başlandı.

Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Savcılık ifadesine başlandı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., bugün saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusuna başlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

