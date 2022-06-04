Adalar Belediyesi, Kedi Ölümlerine Yol Açan Salgın İddiasını Yalanladı - Haberler

Adalar Belediyesi, ilçede kedi ölümlerine yol açan salgın hastalık olduğu yolundaki haberleri yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Haberlerde iddia edilen Büyükada'da 700 kedinin öldüğü bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Büyükada'da son 4 ayda onlarca kedinin hastalanarak öldüğü öne sürüldü. Kedilerin, Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığına yakalandığı belirtilirken, hayvan severler kedileri karantinaya almaya başladığı ileri sürülmüştü.

İddialarla ilgili Adalar Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. "700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir" denilen açıklama, şöyle:

"Büyükada'da Salgın Alarmı, Büyükada'da Ölümcül Salgın, Büyükada'da Salgın İddiası, Kedilerde Salgın Alarmı vb. başlıklı haberler yayınlanmaktadır.

Haberlerde iddia edilen 'Büyükada'da 700 kedinin öldüğü' bilgisi herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. Yayınlanan haberler sonrası kurumumuz kayıtlarında yapılan araştırma ve Adalar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde 700 kedi ölümü iddiasının gerçekliğiyle bağdaşacak herhangi bir veri olmadığı tespit edilmiştir.

Kedilerde olan FIP (feline infeksiyöz peritonit, kedi enfeksiyöz peritoniti) hastalığı viral bir hastalıktır ve insanlara bulaşmamaktadır. Yapılan araştırmalara göre; FIP pek çok diğer viral hastalıklarla kıyaslandığında yaygınlık açısından zayıf olsa da hastalık gösteren kediler açısından oldukça ölümcüldür.

FİP VAKALARINDA KURUMUMUZ VERİLERİNDE BELİRGİN BİR ARTIŞ OLMAMIŞTIR

Sonuç olarak; kedi FIP vakalarında kurumumuz verilerinde belirgin bir artış olmamıştır. Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbiri almaya yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de haberlerde iddia edilen sayıda kedi ölümlerinin sadece iddiadan ibaret olduğunu teyit etmektedir."

ANKA / 3. Sayfa