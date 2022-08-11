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Büyük Samanlık Plajı'nda Mavi Bayrak 'Çevre Eğitimi' verildi

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Büyük Samanlık Plajı'nda Mavi Bayrak 'Çevre Eğitimi' verildi

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin işlettiği Büyük Samanlık Plajında gerçekleştirilen, "Mavi Bayrak" çevre eğitiminde öğrenciler ile yöneticiler bilinçlendirildi.

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin işlettiği Büyük Samanlık Plajında gerçekleştirilen, "Mavi Bayrak" çevre eğitiminde öğrenciler ile yöneticiler bilinçlendirildi.

Çevre Mühendisi Begüm Kavak, plajda çalışarak iş hayatına hazırlanan öğrencilere; sıfır atık, geri dönüşümün önemi ve iklim değişikliğine sebep olan etkenler hakkında bilgi verdi. Seminerin ardından Fethiye Şehit Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk'a eğitim sertifikası takdim edildi.

"Gelecek Nesillere Aynı Güzellikte Bırakacağız"

Fethiye Şehit Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştık. Bu çerçevede en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm personelimiz eğitim seminerinde yer aldı. Kurum yöneticisi olarak Mavi Bayrak programına katıldım ve sertifikamı aldım. Bu etkinlik hem Mavi Bayrak'ın devamı hem de doğamızın korunması adına yapıldı. Bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Denizimizi ve doğamızı Atalarımızdan miras aldık ve bunu gelecek nesillere aynı güzellikte bırakacağız" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi Fethiye 3. Sayfa Haberler

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