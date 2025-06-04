Büyük İstanbul Otogarı'nda Yangın Paniği

Büyük İstanbul Otogarı'nda Yangın Paniği
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Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı'nın yönetim binasında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Olayda kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle binada küçük çapta hasar meydana geldi.

Kurban Bayramı nedeniyle zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı'nın yönetim binasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle zaman zaman yoğunluğu yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı'nın yönetim binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binada küçük çapta hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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