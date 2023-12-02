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Bursalıların Uğrak Mekanı Dönence'de Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bursalıların 90 ve 2000'li yıllarda eğlence konusunda uğrak mekanlarından olan Muradiye'deki 153 yıllık Dönence binasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursalıların 90 ve 2 binli yıllarda eğlence konusunda uğrak mekanlarından olan ve son yıllarda harabeye dönen Muradiye'deki 153 yıllık Dönence binasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi üzerinde bulunan ve bir dönem Bursalıların uğrak mekanı olan 'Dönence Kafe'nin içindeki baraka alev alev yandı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 11 ekibi sevk edildi.

Alevler, kısa sürede çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, baraka içerisinde erkek olduğu düşünülen yanmış ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken, polisler olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ayrıca, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.

Dönence binası geçtiğimiz yıllarda da 3-4 defa yanmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Olay 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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