Bursalılar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Bazı vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu.

Kentin birçok noktasında yeni yıl coşkusu yaşandı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yeni yılı şarkılar eşliğinde karşılayarak havai fişek patlattı. Bazı vatandaşlar ise yol kesti, araçlarında bulunan ses sistemlerinden İstiklal Marşı'nı açıp okudu. İstiklal Marşı okunurken bölgeye gelen trafik polisleri de ekip otosundan inerek saygı duruşuna geçti. Vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğlencelerine kaldığı yerden devam etti. - BURSA