Bursalı ünlü köfteciye giren hırsızın, şube müdür yardımcısı olduğu anlaşıldı - Haberler

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Bursalı ünlü köfteciye giren hırsızın, şube müdür yardımcısı olduğu anlaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursalı ünlü köfteciye giren hırsızın, şube müdür yardımcısı olduğu anlaşıldı

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesinden 207 bin lira çalan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğu ortaya çıktı.

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesinden 207 bin lira çalan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. (27) olduğu ortaya çıktı. Çaldığı paralar ile yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursalı ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un İznik'teki şubesinden hırsızlık yapan kişi şube müdür yardımcısı çıktı. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köfteci Yusuf restoranını soyan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Tanınmamak için başına bisküvi kutusu geçirerek, kasadaki 207 bin lirayı çalan kişinin şube müdür yardımcısı Yahya O. olduğu ortaya çıktı. Polisin dün gece gözaltına aldığı Yahya O.'nun, çaldığı 207 bin lirayı polise teslim ettiği öğrenildi. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İznik 3. Sayfa Haberler

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