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Bursa-Yalova Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bursa-Yalova Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağaçlığa çarparak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bursa- Yalova karayolu Orhangazi girişinde seyir halindeki bir motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlığa uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Muhammet Enes B. (27) idaresindeki 34 DYP 342 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alana savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yakınlarındaki kazayı farkeden polis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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