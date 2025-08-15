Bursa ve Kocaeli Arasında Yangın Tehlikesi: Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Bursa'nın İznik ilçesiyle Kocaeli'nin Karamürsel ilçeleri arasında başlayan yangın şiddetli rüzgar sebebiyle söndürülemiyor.

Fırtına sebebiyle Suludere Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Karamürsel-İznik kara yolu kenarına kadar gelen alevler yoldan geçen ve park halindeki araçlara sıçramasın diye vatandaşların yoğun çabası sürüyor. Bölgeye Bursa merkez ve yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, orman ekipleri de hem havadan hem de karadan yangını söndürebilmek için mücadele veriyor.