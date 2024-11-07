Bursa ve Balıkesir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Bursa ve Balıkesir il sınırları arasında öğle saatlerinde başlayan orman yangınına 8. saatinde havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman yangınına çevre illerden destek gelirken, 2 helikopter, 110 araç ve 319 personel ile söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçe sınırlarında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevre köylerin bulunduğu ormanlık alanlara da sıçradı. Yangına gün boyu 2 helikopter, 110 araç ve 319 personel müdahale ederken, 8. saatinde ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve iş makinaları gelerek yangının büyüme ihtimaline karşı önlem aldı. - BURSA