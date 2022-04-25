Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti - Haberler

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Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan düşen uçağa ilişkin: "Eğitim amacıyla kalkan sivil bir uçak muhtemelen teknik bir sebeple eve çarparak aşağı indi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti

BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan düşen uçağa ilişkin: "Eğitim amacıyla kalkan sivil bir uçak muhtemelen teknik bir sebeple eve çarparak aşağı indi. 2 tane ev hasar gördü ve 2 araç zarar gördü. Maalesef ki uçakta bulunan 2 pilotumuz hayatlarını kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa, Uçak, 3. Sayfa, Haberler

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