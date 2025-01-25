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Bursa Uludağ'da Otelde Baca Dumanı Panik Yarattı

Bursa Uludağ'da Otelde Baca Dumanı Panik Yarattı
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Uludağ'daki bir otelde çıkan baca dumanı, odaya sirayet edince vatandaşlar panikledi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa Uludağ'da otelde çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi. İddiaya göre, baca dumanından çıkan dumanlar oteldeki bir odaya sirayet edince itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan otel faciasının hafızalara kazınması sebebiyle panikleyen vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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