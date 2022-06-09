Bursa sokaklarında film gibi kovalamaca, kıskıvrak yakalandı - Haberler

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Bursa sokaklarında film gibi kovalamaca, kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa sokaklarında film gibi kovalamaca, kıskıvrak yakalandı

Bursa'da yunus polisleri şüphelendikleri aracı durdurmak isteyince ortaya film gibi kovalamaca çıktı.

Bursa'da yunus polisleri şüphelendikleri aracı durdurmak isteyince ortaya film gibi kovalamaca çıktı. Şüpheli şahıs polislerin kovalamacası ve minibüs şoförünün aracın önünü kesmesiyle kıskıvrak yakalandı.

Olay, eski Gemlik Yolu üzerinde yaşandı. İddialara göre, eski Gemlik Yolu üzerinde 4 tane yunus polisi tarafından şüphelenilen bir araç durdurulmak istendi. Sürücü durmayarak kaçmaya çalışınca dakikalarca kovalamaca yaşandı. Demirtaş'a dek süren kovalamaca sonucunda bir minibüs sürücüsünün kaçan aracın önünü kesmesiyle polis kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan arama sonucunda uyuşturucu veya yasa dışı eşya bulunmamıştır. Polis aramasına kovalamacanın başladığı güzergahta sürdürürken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

(Abdullah Uğur /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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