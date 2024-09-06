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Bursa-Sakarya Sınırında Orman Yangını

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Bursa-Sakarya sınırında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa- Sakarya sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Bursa-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Bursa İznik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Adapazarı Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına havadan da helikopter destek verdi. Yangına 2 helikopter 13 araç 32 personel ile müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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