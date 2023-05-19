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Bursa polisinden kaçak saat operasyonu

Bursa polisinden kaçak saat operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 100 bin lira değerinde kaçak elektronik saat ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 100 bin lira değerinde kaçak elektronik saat ele geçirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 206 adet kaçak elektronik kol saati ele geçirildi. Aracın sürücüsü S.A. (45) hakkında 5607 SKM suçundan tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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