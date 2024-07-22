Bursa Polisi Sahillerde Huzur ve Güven Denetimi Gerçekleştirdi

Bursa Polisi, sahillerde kuş uçurtmuyor. Gemlik ilçesinde ekipler tatilcilerin yoğun olduğu sahillerde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin yoğun olduğu sahillerde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar çerçevesinde bin 12 araç ile beraber 3 bin 100 şahıs sorgulanırken, 31 adet işyeri de denetlendi. Uygulamalar çerçevesinde hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, toplam 12 aranan şahıs yakalanarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulama çerçevesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, sahil ve plaj hatlarında yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı 3 bin 500 vatandaş bilgilendirilerek, 600 vatandaşa broşür dağıtıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın güveni ve huzuru için uygulama ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - BURSA