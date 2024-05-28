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Bursa Polisi 2 Ayda 400 Aranan Şahsı Yakaladı

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Bursa polisi son 2 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 400 aranan şahsı yakaladı. Yapılan yol kontrolü ve asayiş operasyonlarında 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa polisi 2 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 400 aranan şahsı yakaladı. Bir çok noktada anlık olarak yapılan yol kontrolü ve asayiş operasyonlarında 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekipler Amirliği ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlara yaptıkları denetimlerde suça ve suçluya da göz açtırmıyor. Son 2 ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suç ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da dahil 400 aranan şahıs kıskıvrak yakalanırken 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu ele geçirildi.

1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

2 aylık bir sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda, 1 kilo 203, 53 gram (metamfetamin, esrar ve bonzai) uyuşturucu madde, 26 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 10 kuru sıkı tabanca, 465 adet uyuşturucu hap, 5 çalıntı otomobil ile 3 motosiklet ele geçirildi.

2 ayda 400 aranan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmaların devamında haklarında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay, cezaevinden kaçmak suçundan 19 yıl 3 ay, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 7 ay, yağma suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 400 aranan şahıs yakalandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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