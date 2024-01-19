Bursa Plakalı Otomobil Tramvay Yolunu Kapattı

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde tramvay yoluna hatalı park edilen Bursa plakalı Tofaş otomobil seferlerin durmasına neden oldu.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka otomobil krize neden oldu. Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı. - DUSSELDORF