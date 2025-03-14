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Bursa Otogarında Güvenlik Görevlileri ile Vatandaşlar Arasında Tartışma

Bursa Otogarında Güvenlik Görevlileri ile Vatandaşlar Arasında Tartışma
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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında çıkan sözlü tartışma, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tartışma çıktı. Olay kavgaya dönmeden polis ekipleri müdahale etti.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kavgaya dönmeden olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgayı önledi. Güvenlik görevlilerinin vatandaşlarla tartışma anı ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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