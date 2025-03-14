Bursa Otogarında Güvenlik Görevlileri ile Vatandaşlar Arasında Tartışma

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlileri ile vatandaş arasında tartışma çıktı. Olay kavgaya dönmeden polis ekipleri müdahale etti.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kavgaya dönmeden olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgayı önledi. Güvenlik görevlilerinin vatandaşlarla tartışma anı ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA