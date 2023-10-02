Bursa Otobüs Terminalinde Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da otobüs terminalinde çıkan tartışma kalp krizi geçiren iki kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği görülüyor.

Bursa'da otobüs terminalinde tartışan ve kalp krizi geçiren iki kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 Eylül'de meydana gelen olayda, Kazım İ, 64 numaralı peronda Muş'tan gelecek eşyalarını almak için taşıma arabasıyla beklerken, Bayram Turgut yanına gelerek kullanmak üzere arabayı istedi.

Kazım İ'nin taşıma arabasını vermeyi kabul etmemesi nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirini darbeden tarafları çevredekiler ayırdı.

Bir süre sonra kalp krizi geçiren ve yere düşen Turgut, kafasını yere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Turgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Terminalde görevli polis tarafından yakalanan Kazım İ. de burada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kazım İ, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kazım İ, daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Bayram Turgut'un ölümüyle sonuçlanan kavga, otobüs terminalinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Turgut ile Kazım İ'nin tartıştığı, bir süre sonra ise Bayram Turgut'un yere düştüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği görülüyor.